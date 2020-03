Paulo Rangel tem dúvidas. "Estamos a ser totalmente transparentes" sobre o coronavírus?

Paulo Rangel duvida que esteja a ser contada toda a verdade sobre os casos de coronavírus existentes em Portugal. O tema esteve em debate no programa “Casa Comum” da Renascença.

O eurodeputado social-democrata diz ter informações que indiciam alguma falta de transparência sobre o que está a acontecer no nosso país.

“No caso português, neste momento, há algumas dúvidas sobre se estamos a ser totalmente transparentes. Tenho algumas dúvidas. Há casos relatados nos jornais que pessoas comuns já me tinham relatado há dois ou três dias. Eles já lá estavam e não estavam a ser noticiados”, afirma Paula Rangel.

Já o socialista Francisco Assis diz não compreender as razões pelas quais as escolas não foram ainda encerradas em Portugal.

“Tem que haver um esforço enorme para estancar a evolução desta epidemia. Têm que ser tomadas as decisões por mais duras que sejam. Desse ponto de vista não percebo esta hesitação em encerrar as escolas. Parece que já se devia ter tomado a decisão de encerrar as escolas e antecipar as férias da Páscoa. Não percebo porque algumas universidades continuam a funcionar, em particular a Universidade do Porto”, defende Francisco Assis.