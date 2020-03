Benfica anuncia contratação de Pedrinho por 20 milhões

O Benfica oficializou a contratação do avançado Pedrinho ao Corinthians, a troco de 20 milhões de euros.

O avançado assina contrato válido por cinco épocas, até 2025, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, de acordo com o comunicado das águias à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Pedrinho assinou contrato depois de ter realizado exames médicos e vai regressar a São Paulo na quinta-feira, dia 12 de março, e representará o Corinthians até ao fim da época em Portugal, altura em que o mercado de transferências reabre.

O extremo esquerdino de 21 anos é produto da formação do Corinthians e representa a equipa principal desde 2017. Na última temporada, apontou sete golos em 57 jogos disputados.

Pedrinho representa, atualmente, a seleção olímpica do Brasil, ao lado de jogadores como Wendel, do Sporting, Tabata e Lucas Fernandes, do Portimonense.

"É um passo muito importante"

Em declarações à "BTV", Pedrinho mostrou-se satisfeito por assinar pelo Benfica e quer mostrar o seu potencial dentro de campo com a camisola das águias.

"É um passo muito importante. Sinto-me muito realizado por poder estar num grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol e só tenho a agradecer ao Presidente pela oportunidade. Mostrar o meu talento é o que mais quero", disse.

O avançado brasileiro mostrou-se surpreendido pelas condições de trabalho que o clube oferece e agradece a confiança.

"Já esperava que fosse um grande estádio, um grande centro de treinos, mas superou as expetativas. O estádio é maravilhoso e, com certeza, atrai muitos adeptos. Há sempre casa cheia. Só quero poder desfrutar de tudo isto, aproveitar, evoluir bastante para poder ajudar o Benfica da melhor forma possível. Fui muito bem recebido por todos. Estou muito feliz com a receção, muito feliz pela forma como somos tratados aqui", termina.