Jorge Silva Melo mostra o seu cinema e o que gosta de ver com os amigos na Cinemateca

“Os filmes que fiz, já são muitos, porque sou velho!” afirma Jorge Silva Melo aos 71 anos. Apaixonado tanto pelo cinema como pelo teatro, o realizador começou a estudar a sétima arte aos 16 anos. Agora a Cinemateca mostra o seu cinema e deu-lhe Carta Branca para programar outros. “Viver Amanhã como Hoje” decorre este mês de março na Cinemateca.

Em entrevista à Renascença, Jorge Silva Melo diz que vai lá estar porque “são filmes para ir conversando”. Já perdeu a conta aos filmes que fez, alguns deles “até julgava perdidos”. A Cinemateca reuniu-os para esta retrospetiva.

Os filmes que hoje começa a ser exibidos são os da autoria de Jorge Silva Melo. “Durante muito tempo interessei-me pela ficção. Fiz os filmes que consegui, porque cada vez se tornava mais difícil a produção” recorda o realizador sobre os seus primeiros passos no mundo da sétima arte.

Ele que considera “o cinema e o teatro artes muito parecidas” lembra que a certa altura teve “um convite da Gulbenkian para fazer um documentário sobre um artista, um pintor” de quem gostava muito - António Palolo. “A partir daí, vi que era possível fazer com meios de produção muito rudimentares, filmes sobre artistas plásticos”, refere Jorge Silva Melo. Foi uma espécie de “caixa de Pandora” que se abriu na cinematografia deste autor.

“No fundo, estes 12 filmes que fiz sobre pintores, da Sofia Areal, ao José de Guimarães, do Bartolomeu Cid dos Santos ao António Sena, retratam meio século da história do país artístico que eu vi, convivi, intervi ou que não conhecia”. O último filme que produziu é um documentário sobre Fernando Lemos, poeta surrealista e artista plástico falecido no final do ano passado e que viveu grande parte da sua vida no Brasil. Mas há mais nomes de referência neste panorama cinematográfico dos artistas do século XX português. Estão lá Álvaro Lapa, Nikias Skapinakis, Ana Vieira ou Ângelo de Sousa ou José de Guimarães.

Carta Branca a Jorge Silva Melo para programar na Cinemateca

Este mês de março na Cinemateca, em Lisboa serão também exibidos um conjunto de outros filmes escolhidos por Jorge Silva Melo. “Pediram-me que ao mesmo tempo, fizesse uma carta branca” relata o também encenador de teatro, da companhia Artistas Unidos.

Nas suas palavras “uma carta branca significa os melhores filmes do mundo e os que gosto mais. Não me apeteceu fazer isso! Apeteceu-me escolher os filmes que eu gostaria de ver com um amigo.”

Por isso a programação que já arrancou no dia 4 de março começou com “Rio Bravo” que para Jorge Silva Melo representa “a perfeição máxima na história do cinema”. Mas o realizador quis ir mais longe e confessa: “apeteceu-me também ver filmes menos vistos, como “A Execução – do Traidor Ernst S.” de Richard Dindo que é um filme suíço. Ou outros que nunca passaram na cinemateca, como “O Suspeito” de Francesco Maselli, e outros filmes que não são os top”. Jorge Silva Melo remata: “digamos que são os filmes sobre os quais eu gostaria de conversar e vou estar lá em algumas sessões. São filmes para ir conversando.” Toda os detalhes da programação estão disponíveis no site da Cinemateca.