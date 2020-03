Braga cancela procissões e concertos da Quaresma devido ao coronavírus

A arquidiocese de Braga anunciou esta terça-feira à tarde a suspensão de todas as procissões e concertos da Quaresma e da Semana Santa, por causa do coronavírus.

Numa nota divulgada no site da arquidiocese, informa-se que estas orientações se estendem a toda a arquidiocese, e não apenas à cidade.

As celebrações da Quaresma e da Semana Santa em Braga são uma atração cultural, para além de religiosa, e todos os anos atraem milhares de pessoas à região.

A decisão foi tomada pela COmissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, numa reunião extraordinária, que contou com a presença do arcebispo D. Jorge Ortiga. Ficou definido ainda que "a realização das exposições fica ao critério dos organizadores" e que "manter-se-á o ambiente decorativo nas ruas, assim como a abertura dos calvários."

"Pede-se aos comerciantes que decorem as suas montras com motivos alusivos a esta quadra", lê-se.

Por enquanto não existe qualquer indicação para suspender as próprias celebrações litúrgicas, que terão lugar dentro da Catedral "com a toda a dignidade e esplendor que as caracterizam". Contudo, já existe um plano de contingência para o caso de não ser aconselhável permitir a entrada de fiéis. "Se as condições exigirem cuidados especiais, não será permitida a participação de fiéis, a não ser os necessários para os serviços litúrgicos. Neste caso, as celebrações serão transmitidas via internet e rádio."

"Aproveitamos esta circunstância para solicitar e agradecer a máxima compreensão. Nunca podemos, nem devemos, cair em alarmismos, mas a ninguém é permitido subestimar a gravidade da situação. A responsabilidade de vencer esta epidemia é de todos e de cada um."

"Rezemos pelos doentes, pelos seus familiares, pelos médicos e por todos profissionais de saúde, invocando a protecção de Maria, Saúde dos Enfermos e Mãe de Misericórdia", conclui a nota.