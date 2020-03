“As novas gerações são mais exigentes com a transparência e a sustentabilidade”

São dois dos 50 jovens portugueses inscritos para o encontro “A Economia de Francisco”, que o Papa convocou para Assis. Ela advogada, ele economista, frequentaram ambos o curso de preparação para o encontro, e não estavam a contar que não se realizasse.

“O adiamento apanhou-me de surpresa, mas continuo com vontade de participar, e em novembro lá estarei”, assegura Madalena Rocha e Melo. Já Tomás Virtuoso admite que suspeitou que o evento fosse cancelado, mas mantém uma perspetiva positiva. “Podemos ver isto como uma boa oportunidade de estender a reflexão até novembro. Teremos mais tempo para pensar nisto a fundo e para ir com boas ideias para Assis”, refere. Madalena acrescenta que “o curso já proporcionou várias reflexões, e estes próximos tempos vão ser muito clarificantes, para perceber e ajudar os jovens a levar a sério este tipo de compromissos”.

Um dos desafios que o Papa lança aos jovens é que se encontre um novo modelo económico baseado na ‘Verdade’ e na ‘Santidade’, o que para Madalena faz todo o sentido. “Eu sou advogada, mas antes de ser advogada sou católica, e para os católicos a Verdade é Jesus Cristo. Portanto, o que podia ser subjetivo nesta palavra 'Verdade', acaba por se concretizar numa pessoa em concreto. E basta olharmos para os Evangelhos e conseguir daí tirar critérios muito concretos para aquilo que podemos assumir como a 'Verdade' no nosso dia-a-dia”.

Madalena, que já passou pelos maiores escritórios de advocacia em Portugal – Abreu Advogados, Morais Leitão, está agora na Vieira de Almeida - garante que as questões da verdade e da ética já se colocam no dia a dia da profissão. “Colocam-se e são desafios. Tenho o privilégio de atualmente de trabalhar num escritório que tem uma área dedicada exclusivamente à economia social, apoiando as organizações sociais e o setor social, capacitando-o, e também no lado do setor privado, ajudando as empresas a integrar no seu negócio preocupações sociais e ambientais. Atualmente este tipo de preocupação ainda não é muito comum na sociedade, mas acredito que nos próximos anos se vai mostrar imprescindível as empresas posicionarem-se desta forma”.

E na área económica e financeira? Tomás Virtuoso (que já passou pelo Deutsche Bank, pelo Banco de Portugal, pelo Ministério da Economia e atualmente trabalha na EY - Parthenon) garante que “essas preocupações existem cada vez mais”, porque “as novas gerações são cada vez mais exigentes com as instituições em que trabalham”.

“Sinto que há cada vez mais uma exigência por um certo cultivo da transparência, por uma preocupação com o longo prazo, mais do que com o curto prazo, e também com a sustentabilidade”. E com a “qualidade de vida” que as pessoas podem e devem ter “fora das suas vidas profissionais”.