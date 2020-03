​Arquidiocese de Braga cancela conferências Nova Ágora

Veja também:

A 6.ª edição do ciclo de conferências "Nova Ágora", que deveria arrancar na sexta-feira, em Braga, foi cancelada como medida de precaução por causa do surto de coronavírus, que já infetou 39 pessoas em Portugal.



O anúncio foi feito esta segunda-feira, pela Arquidiocese de Braga, e surge na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para conter o Covid-19.

“No seguimento das orientações que a Direção-Geral da Saúde tem divulgado e sensibilizado relativamente às medidas de contenção para a prevenção e o controlo da Covid-19 em Portugal, nas quais se insere a solicitação para que as instituições ponderem a realização de eventos realizados em locais fechados que reúnam um número considerável de participantes, a Comissão Organizadora da Nova Ágora decidiu, neste sentido, suspender o Ciclo de Conferências da Nova Ágora, que teria a sua primeira sessão já no próximo dia 13 de março, no Espaço Vita”, refere a Arquidiocese, em comunicado.

Ecologia, saúde e precariedade laboral eram alguns dos temas da 6.ª edição da “Nova Ágora”.

Entre os convidados estavam a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o ex-ministro Bagão Félix.

Os encontros da Nova Ágora deveriam arrancar no dia 13 e repetir-se nas sextas feiras seguintes, a 20 e 27 de março no Auditório Vitta, em Braga.