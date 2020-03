FC Porto perdeu o "melhor lateral esquerdo" do campeonato para deslocação ao Famalicão

Carlos Chaínho considera que o FC Porto perdeu um elemento muito importante para a deslocação a Famalicão, com Alex Telles a ficar sob alçada de castigo disciplinar por ter visto o quinto amarelo em jogos do campeonato.

Para o antigo jogador, Alex Telles é "o melhor lateral esquerdo" a atuar em Portugal e um jogador determinante para os azuis e brancos, não só pela componente ofensiva e defensiva que dá ao jogo, mas também pelo que oferece em termos "de golos e de bolas paradas".

"Sabemos a importância que o Alex Telles tem, mas jogará o Manafá, que é um jogador que eu gosto de ver jogar no lado esquerdo", refere Chaínho, com a confiança de que será o lateral português a preencher a vaga em aberto no onze dos azuis e brancos.



No entanto, a missão de Manafá não se perspetiva nada fácil, uma vez que, no entender do campeão em 1998/99 ao serviço do FC Porto, o Famalicão tem "jogadores que fazem a diferença" a jogar na linha ofensiva do lado direito.

Comboio do título pode soluçar na estação de Famalicão

Na opinião de Chaínho, o Famalicão representa, nesta fase do campeonato, uma das deslocações mais difíceis que o FC Porto poderia ter.

Além da qualidade da equipa famalicense, as "dimensões" do campo podem também representar uma complicação para a manobra da equipa dos azuis e brancos.

"É uma saída fora frente a uma equipa que tem sido a surpresa do campeonato. O FC Porto terá de fazer um jogo de inteligência e de garra, porque, caso contrário, terá problemas", sustenta, antes de acrescentar que este é o tipo de jogo que mostra de que são "feitas as grandes equipas e os grandes homens".

Jogar depois do Benfica faz diferença

Chaínho recorre à sua experiência enquanto profissional de futebol para explicar que jogar antes ou depois do oponente direto pode ser decisivo na forma como a equipa entra na partida: "Neste tipo de situação, eu gosto de jogar primeiro. Quando dizem que o jogador não sente, é mentira, porque o jogador sente", justifica.

No entender do antigo jogador, jogar antes "cria pressão" para o rival na luta pelo título, pelo que este será um "fator importante que terá de ser trabalhado em termos psicológicos pela equipa técnica e pela estrutura" do FC Porto.

Coronavírus fecha estádios ao público com efeito imediato

Questionado sobre as implicações que o surto epidémico de coronavírus pode ter nas contas do campeonato, Chaínho realça que a decisão de impedir o público de assistir às partidas nos estádios pode fazer a diferença no que diz respeito às deslocações que FC Porto e Benfica têm de fazer neste período.

"Para a equipa que joga em casa, fica a parecer que é um jogo de treino", esclarece, sem deixar de salientar que, no entanto, a saúde é matéria prioritária. "O futebol é feito para o público e para os adeptos, mas apoio as medidas que forem tomadas para cuidar da saúde das pessoas", termina.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em conjunto com a Liga de Portugal e os restantes sócios da FPF, determinou que os jogos do próximo fim de semana serão realizados à porta fechada e que a medida ficará em vigor até ordem em contrário.

O Famalicão-FC Porto decorre, portanto, à porta fechada e tem início previsto para as 20h00 do próximo domingo, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.