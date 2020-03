FC Porto garante que Liga dos Campeões apenas depende dos resultados desportivos

O FC Porto garante que a presença na próxima edição da Liga dos Campeões está apenas dependente da prestação no campeonato,

Numa breve nova, os dragões esclarecem que "a presença da sua equipa profissional de futebol na edição 2020/21 da Liga dos Campeões depende exclusivamente dos resultados desportivos da época em curso".

Nesse sentido, o clube recusa a hipótese do não cumprimento do "fair-play" financeiro retirar a possibilidade de disputar as competições europeias na próxima temporada.