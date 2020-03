Valpaços encerra piscinas e cancela eventos por causa do coronavírus

A Câmara de Valpaços anunciou o encerramento temporário das piscinas municipais, o cancelamento da projeção de filmes e a realização de eventos desportivos à porta fechada como medidas de precaução por causa do risco do coronavírus.

O município valpacence decidiu ainda cancelar qualquer atividade social, cultural ou recreativa que implique a concentração de pessoas, bem como todas as atividades referentes ao projeto de solidariedade social Afetos.

Para o dia 13 de março está agendada uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil onde “será avaliada a realização da Feira do Folar de Valpaços”, que tem data marcada para o primeiro fim-de-semana de abril e atrai milhares de pessoas à cidade transmontana.

Também no concelho de Boticas encerraram as piscinas municipais, o pavilhão multiusos e o pavilhão gimnodesportivo. O projeto Dar Vida aos Anos Envelhecendo foi suspenso.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, sublinha que “não há qualquer razão para alarmismos e esta situação tem que ser encarada dentro da normalidade, embora seja necessário preparar os mecanismos e o Plano de Contingência para poder fazer-se face a qualquer eventualidade.

Entre as medidas que já avançaram conta-se o reforço dos planos de higienização e limpeza tanto dos edifícios públicos como das viaturas da Câmara Municipal, sobretudo aquelas que são destinadas a transporte de crianças.

“A Câmara mantem-se em estreito contacto com as diferentes entidades para acompanhar a cada momento a evolução da situação, não apenas no nosso concelho, mas também no país, para poder tomar atempadamente as decisões e avançar com as medidas que se revelem adequadas a cada momento”, frisa o autarca.

Já a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, suspendeu eventos e atividades desportivas da responsabilidade da academia, bem como as deslocações em serviço para países afetados pela Covid-19.

Segundo um despacho interno, do reitor António Fontainhas Fernandes, a “organização de eventos académicos no campus, principalmente os que impliquem a participação presencial de pessoas externas, deverá ser reduzida ao mínimo, ficando condicionada a sua realização a parecer favorável da equipa de coordenação do plano de contingência Covid-19 da UTAD”.

Foram também suspensos “os eventos e atividades desportivas da responsabilidade da UTAD” e recomendado aos “professores, investigadores, trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, bem como estudantes oriundos de áreas afetadas”, que “devem voluntariamente submeter-se a um período de contenção social, de 14 dias, após a sua chegada ao país”.