Universidade do Minho suspende todas as aulas

A Universidade do Minho (UM) decidiu suspender todas as atividades letivas presenciais, após uma reunião na qual foi tido em conta “o agravamento da situação sanitária no norte do país”, segundo um despacho do reitor.

Na nota é ainda recomendada “a submissão voluntária de estudantes, professores, investigadores e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão oriundos de países com casos confirmados de Covid-19 a um período de quarentena, de 14 dias, após a sua chegada ao país”.

Para além da suspensão de todas as atividades letivas, a universidade determinou o fecho dos serviços de bibliotecas e das unidades alimentares, a suspensão dos eventos e atividades desportivas, a suspensão de reuniões de júris de concursos e de provas académicas, assim como a realização de conferências, seminários, cerimónias e eventos de natureza similar. Todas as áreas de atendimento presencial a utentes nas unidades orgânicas, unidades de serviços, unidades culturais e Serviços de Ação Social estão também encerradas.

A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19 e somam-se às já aplicadas nos dias 7 e 8 de março.