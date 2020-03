Roque da Cunha critica plano de contingência tardio para o coronavírus. "A ministra dorme tranquilamente?"

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, saúda que haja finalmente um plano de contingência para conter a epidemia de coronavírus, mas diz que vem tarde.

“O plano já devia estar concluído e preparado há mais de dois meses, em vez de a senhora ministra ter ido alegremente ido em excursão receber os compatriotas que vieram da China, deviam ter estado concentrados a elaborar este plano”, acusa o sindicalista.

Roque da Cunha questiona mesmo a ministra da Saúde, Marta Temido, “se está tranquila, se dorme tranquilamente com aquilo que não andou a fazer nos últimos meses?”

Por outro lado, o médico lembra que o grande problema está na “realidade” do SNS, que não tem meios suficientes para cumprir o plano de maneira eficaz.

Entre os problemas mais graves estão a “capacidade de diagnóstico muito limitada”. “Mesmo os hospitais onde se fazem os testes ainda não estão totalmente equipados”, afirma o dirigente sindical. “Neste momento só existem dois institutos que podem fazer a confirmação. É fundamental que se alargue esta rede de diagnóstico e que este plano nacional tenha repercussões e organização a nível regional e local”, diz à Renascença.

O secretário-geral do SIM garante que a disponibilidade dos médicos para ajudar no combate ao coronavírus é total, incluindo os que trabalham no privado e os reformados.

Questionado sobre se os médicos reformados não são também uma população de risco, Roque da Cunha desvaloriza e apela a que todos os médicos sejam protegidos.

“A profissão de risco é ser médico. São os profissionais de saúde aqueles que têm maior probabilidade de apanhar a doença. Naturalmente, a idade é fator de risco acrescido. Mas os médicos estão habituados, têm é de ser protegidos”, diz o sindicalista.

“Não podemos sequer aceitar que se entenda que umas meras mascaras cirúrgicas são capazes de proteger médicos junto a fortes suspeitas de coronavírus. Tem de haver meios, já deviam estar disponíveis”, afirma.

“Faltam meios de proteção, máscaras para utentes, máscaras para forças de segurança, profissionais de saúde”, denuncia.

Sobre a possibilidade de as USF serem chamadas a responder à epidemia, o médico lembra que “é difícil” uma resposta eficaz “não havendo salas de isolamento, não havendo nas USF material de proteção e não havendo resposta na linha de apoio ao médico”.