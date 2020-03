Os últimos números do coronavírus em Portugal e no mundo

No mundo, a China regista uma grande diminuição de novos contágios. Em fevereiro, o país chegou a registar milhares de novos casos por dia, mas de segunda para terça-feira o aumento foi de apenas 45 infetados. Desde o início da epidemia, a China registou 80 mil infetados pelo novo coronavírus. No resto do mundo há 35 mil infetados com Covid-19. Ao todo, a epidemia já fez quase 4.000 mortos e 64 mil pessoas já estão curadas.