O estado de saúde do escritor Luis Sepúlveda continua a inspirar cuidados e preocupação. A informação é dada pela Porto Editora em comunicado enviado às redações. “É uma situação que o Grupo Porto Editora continuará a acompanhar com especial atenção, desejando-se que, em breve, possa haver boas notícias”, acrescenta a mesma fonte.

A Porto Editora acrescenta ainda que “após o período de quarentena definido de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), os trabalhadores que se encontravam em isolamento domiciliário já regressaram ao trabalho”.

Estes estiveram em contacto com o escritor e estão “todos eles se encontrarem bem de saúde”.



“É justo reconhecer publicamente o excelente acompanhamento que a DGS dedicou aos nossos trabalhadores, nomeadamente aos que conviveram com Luis Sepúlveda no festival Correntes d’Escritas, que, complementando o apoio que os serviços do Grupo Porto Editora realizaram no âmbito do Plano de Contingência, ajudou a minorar o impacto que, invariavelmente, uma situação de isolamento provoca”, sublinha o grupo editorial.



O escritor chileno Luis Sepúlveda foi hospitalizado no final do mês passado, depois de contrair o novo coronavírus.

Sepúlveda, de 70 anos, foi internado este sábado no Hospital Central Universitário das Astúrias.

O escritor esteve no festival Correntes d’Escritas, na Póvoa do Varzim, até dia 23.