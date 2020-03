E se não quiser ficar em isolamento por causa do coronavírus? Pode ser obrigado a fazê-lo

A possibilidade de isolamento coercivo está prevista no plano de contingência que o Governo apresentou na segunda-feira ao final do dia, com vista a conter a transmissão do Covid-19.

Na página 23 do documento, disponível online, explica-se que o isolamento deve ser determinado “desde a suspeita até à infirmação do caso ou até recuperação clínica nos casos confirmados.”

“Este isolamento pode ocorrer em unidade hospitalar, domicílio ou outro, dependendo da fase da epidemia e da gravidade do quadro clínico”, diz ainda o plano.

Reconhecendo que a norma para estes casos será o isolamento voluntário, mediante indicação médica, “em situações extremas, de recusa do doente, pode ser necessário determinar o seu isolamento coercivo, sendo para tal mandatório recorrer ao exercício do poder da Autoridade de Saúde”.

“As situações desta natureza que ocorram fora do contexto de declaração do estado de emergência, devem estar previstas e tipificadas”, conclui esta secção do plano de contingência.