Dois internados com coronavírus vão ter alta

Os primeiros doentes internados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, deverão ter alta na próxima semana.

A informação é adiantada à Renascença pelo diretor do serviço de infecciologia desta unidade de referência no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

Fernando Maltês diz não poder precisar os dias em concreto, mas considera que, “na próxima semana, certamente iremos ter altas”.

Isto porque os oito doentes ali internados estão a evoluir bem. “Têm escassa sintomatologia, já atingiram, do nosso ponto de vista, o período de doença em que seria expectável que tivesse havido algum agravamento e tal não parece ter acontecido, portanto, neste momento estamos otimistas relativamente ao prognóstico”, explica.

A alta vai agora depender, além destes critérios clínicos, “de critérios laboratoriais e virológicos”, mas o diretor do serviço de infecciologia mostra-se confiante.





[Em atualização]