Cuidadores informais vão receber até 343 euros

De acordo com a portaria, os projetos-piloto podem arrancar no dia 1 de abril, em 30 concelhos.

Segundo o diploma – o segundo no âmbito da lei que criou o Estatuto do Cuidador Informal – a prestação será atribuída a pessoas que estejam em situação de pobreza e calculada de modo a que cuidador e cuidado tenham um rendimento nunca inferior a um Indexante de Apoios Sociais (IAS), que este ano é de 438,81 euros.

A lei que cria o Estatuto do Cuidador Informal foi aprovada, por unanimidade, em 5 de julho na Assembleia da República.

A nova legislação, que teve como base projetos de BE, PCP, CDS-PP, PSD e PAN e uma proposta de lei do Governo, contou com o apoio do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que, no dia anterior à aprovação, saudou antecipadamente "a concretização desse primeiro passo" para apoiar aqueles que prestam informalmente cuidados a pessoas em situação de dependência.

Estima-se que em Portugal existam entre 230 mil a 240 mil pessoas cuidadas em situação de dependência.





