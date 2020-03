Cuidadores informais vão receber até 343 euros durante projeto-piloto

No seu artigo 8.º a lei define que “os projetos-piloto experimentais” pretendem mostrar “as diferentes realidades do país” no que toca aos cuidadores informais. Durante a experiência-piloto de 12 meses, está prevista a “atribuição, sob condição de recursos, de um subsídio de apoio ao cuidador informal principal no âmbito do subsistema de ação social”.

O acompanhamento e a avaliação dos projetos piloto competem aos serviços competentes da segurança social e da saúde, refere o Governo e, após avaliação das experiências, proceder-se-á à generalização das medidas de apoio ao cuidador informal, através de regulamentação específica.

Em janeiro, a ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, disse no Parlamento que só depois de apurados os resultados é que será aprovada a terceira portaria sobre o Estatuto do Cuidador Informal, no final de 2021 ou mesmo em 2022.

Estima-se que em Portugal existam entre 230 mil a 240 mil pessoas cuidadas em situação de dependência.

Que legislação já existe?





A nova Lei sobre este Estatuto teve como base os projetos de lei do BE, do PCP, do CDS-PP, do PSD e do PAN e uma proposta do Governo. Contou desde logo com o apoio do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois da Lei n.º100/2019 (que consagra os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada), foi aprovada a portaria n.º 2/2020, de 1 de janeiro, para regulamentar os termos do reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador previstos na Lei.

O Governo distingue, neste âmbito, três categorias:

Cuidador Informal principal

Cuidador Informal não principal

Pessoa cuidada

Qualquer dos cuidadores é definido como um “familiar até ao 4.º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada”. O que difere o “principal” do “não principal” é o facto de o segundo acompanhar “de forma regular mas não permanente” a pessoa cuidada, poder não auferir “remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta” e poder “ou não viver em comunhão de habitação” com a pessoa de quem cuida.

O cuidador principal “acompanha e cuida de forma permanente” da pessoa, “vive com ela em comunhão de habitação” e “não aufere qualquer remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada”.

A portaria n.º 2/2020 define ainda as condições do reconhecimento do estatuto de cuidador informal. Depois de publicada, muitos foram os cuidadores que se disseram tristes e desiludidos.

Segundo a presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de Heróis, apenas uma pequena parte dos mais de 800 mil existentes no país – mais de um quarto a tempo inteiro – terão condições para preencher os requisitos definidos da portaria e receber algum apoio, económico ou outro.