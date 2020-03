Coronavírus. ​Universidade do Porto não suspende aulas

A Universidade do Porto anunciou esta terça-feira que vai manter as atividades regulares, apesar do surto de coronavírus (Covid-19).



As exceções são os casos já conhecidos do encerramento das instalações do ICBAS/ FFUP e a suspensão de aulas do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP.

"De acordo com o conhecimento técnico-científico atual, não há razões de saúde pública que justifiquem, à data, a suspensão de atividades ou o encerramento de instalações das Universidades, à semelhança do que acontece com a generalidade dos setores de atividade em Portugal", refere a Universidade do Porto, em comunicado.

A instituição sublinha que as pessoas identificadas como contactos com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 foram “contactadas pelas Autoridades de Saúde e submetidas a isolamento profilático”.