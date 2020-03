Coronavírus. Hard Club põe em quarentena colaboradores em contacto com DJ infetado

O Hard Club do Porto colocou em quarentena todos os colaboradores que, na passada sexta-feira, estiveram em contacto direto com um DJ que atuou naquele espaço e que está infetado com a doença Covid-19.



Numa publicação na sua página oficial de Facebook, o Hard Club revelou que também procedeu às limpezas das áreas ocupadas pelo referido DJ, nomeadamente palco e 'backstage', "com o rigor previsto pela Direção-Geral de Saúde (DGS)".

A delegada de Saúde do Norte pediu esta terça-feira a todos os que estiveram num evento na sexta-feira no Hard Club com um participante infetado com o novo coronavírus, que fiquem em isolamento social e contactem as autoridades.

Os contactos devem ser feitos para os números 220411170 ou 220411171.

Apesar desta situação, o Hard Club garantiu que vai manter o agendamento normal dos concertos, até indicações em contrário, seja por parte da própria DGS, promotores, bandas e/ou outras entidades.