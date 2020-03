Coronavírus em Portugal. Doente que inspira maior cuidado teve "evolução positiva"

Mantém-se em 41 o número de pessoas infetadas com o coronavírus em Portugal, anunciou esta terça-feira ao final da tarde a ministra da Saúde, Marta Temido. O doente que inspira maiores cuidados registou melhoras nas últimas 24 horas.

“À data atual há um doente que inspira maior cuidado, mas importa sublinhar a evolução positiva que teve”, disse Marta Temido, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

De acordo com o último balanço oficial, há 335 casos suspeitos, 83 a aguardar o resultado das análises e 667 em vigilância por parte das autoridades de saúde.

Com um total de 27 casos confirmados, a região Norte é a mais afetada pelo surto do novo coronavírus em Portugal.

Seguem Lisboa e Vale do Tejo, com 10 casos, e a região Centro e o Algarve com dois casos, cada.

Mantém-se encerradas as escolas de Portimão e Amadora e as restrições em Felgueiras e Lousada, adiantou a ministra da Saúde.