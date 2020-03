Coronavírus. É urgente abrir uma “bolsa de recrutamento”, dizem enfermeiros

“Agora são as próprias instituições que devem ter este trabalho de pensarem no que têm sido os casos admitidos nas próprias instituições, e calcular também aquilo que é a necessidade, em termos de cuidados médicos dos próprios assistentes operacionais e de enfermeiros, e estimar esse número de profissionais, tendo em conta a realidade e abrir um recrutamento. Precisamos claramente de reforçar os serviços.”

Luís Barreira descarta, para já, a necessidade de mandar chamar pessoal aposentado, dizendo que existe ainda um número considerável de enfermeiros no desemprego.

“Temos de estimar o número de profissionais em cada uma das instituições, e depois avançar rapidamente para o recrutamento de profissionais de saúde. Sabemos que temos um défice de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, temos de rapidamente abrir uma bolsa de recrutamento e aí, obviamente, tem de ser uma medida do próprio Ministério da Saúde”, diz.

Numa primeira reação ao plano de contingência publicado ao fim do dia de segunda-feira pelo Governo, Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, diz que as autoridades têm estado a reagir de forma correta á epidemia, mas sublinha que há urgência na contratação de mais recursos humanos.

A Ordem dos Enfermeiros diz que é necessário abrir uma bolsa de recrutamento para fazer face à escassez de recursos humanos no sistema de saúde português.

À Ordem dos Enfermeiros têm chegado algumas preocupações dos profissionais de saúde. Luís Barreira refere, como exemplo, a falta de material de proteção pessoal.

“As questões profissionais que nos têm chegado por parte dos enfermeiros é exatamente relativamente a esta questão do recrutamento. Como sabem, a situação destes doentes implica uma necessidade maior do número de horas de cuidados e implica também um aumento considerável do número de enfermeiros.”

“Uma outra questão que nos chega é da escassez de equipamentos de proteção individual e também algumas situações residuais de falta de planos de contingência em algumas instituições, nomeadamente nos cuidados de saúde primários”, acrescenta.

“Estamos atentos a estas situações. Estamos obviamente disponíveis a colaborar com o próprio ministério da Saúde, ainda hoje temos uma reunião com o senhor secretário de Estado da Saúde, agora à tarde, e teremos também uma reunião com a própria entidade gestora privada da Linha de Saúde 24.”

Até agora, segundo Luís Barreira, a Ordem não tem nada a apontar às autoridades. “Penso que estão a cumprir com aquilo que é a missão. Obviamente isto é uma questão evolutiva. Penso que o mais importante é que a sociedade portuguesa se mobilize na ajuda nestas questões de saúde pública. A ordem está naturalmente disponível para colaborar e é isso que tem feito.”

O número de infetados com o Covid-19, em Portugal, ascendeu esta terça-feira aos 41, num dia em que várias instituições e autoridades anunciaram o cancelamento ou adiamento de eventos, bem como a suspensão de atividades.

A Câmara Municipal do Porto anunciou o encerramento de todos os teatros e museus e várias universidades suspenderam as aulas. A Liga de Futebol anunciou ainda que os jogos deste fim-de-semana se vão realizar à porta fechada.