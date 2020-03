Coronavírus e as férias da Páscoa. Associação de Diretores Escolares contra antecipação

Veja também:

Antecipar ou não as férias da Páscoa por causa do coronavírus? O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), diz à Renascença que a antecipação só vai adiar o problema.

“Se calhar, se optarmos por isso, estaremos a adiar um problema, porque daqui por 15 dias seguramente – e infelizmente também – o problema vai persistir”, afirma Filinto Lima nesta terça-feira.

A medida, lembra ainda, “mais do que do Ministério da Educação, precisa do aval do Ministério da Saúde”.

A vantagem de antecipar as férias da Páscoa seria, no entender do presidente da ANDAEP, ter um terceiro período maior.

“As aulas que poderão ser perdidas no âmbito da quarentena, poderão ser lecionadas quando o ano letivo terminar. Essa poderá ser uma solução, sobretudo para os anos e disciplinas que têm exame – falo o 9.º ano, do 11.º e do 12.º ano”, aponta nas declarações à Renascença.