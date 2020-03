Se vem de Itália não entra. Áustria endurece medidas contra coronavírus

A Áustria decidiu banir a entrada a todos quantos cheguem ao país provenientes de Itália. A medida foi anunciada nesta terça-feira de manhã pelo chanceler austríaco.

Sebastian Kurz anunciou, em conferência de imprensa, algumas medidas com vista a retardar a propagação do novo coronavírus, entre as quais o cancelamento ou adiamento de palestras universitárias e o incentivo ao trabalho a partir de casa.

Estas medidas devem entrar em vigor, o mais tardar, na próxima segunda-feira, dia 16.

Na conferência de imprensa participou também o ministro austríaco da Administração Interna, Karl Nehammer, que anunciou a proibição de eventos internos com mais de 100 pessoas e eventos externos de mais de 500.

A Áustria não é o único país a limitar a entrada de pessoas vindas de zonas mais afetadas pelo surto de Covid-19.

Também nesta terça-feira, Hong Kong anunciou que irá colocar de quarentena todos os visitantes que cheguem de Itália e algumas partes de França, Japão e Alemanha.

A medida foi anunciada pelo consulado francês em Hong Kong e entrará em vigor às zero horas do dia 13 de março (próxima sexta-feira).

As zonas de França abrangidas são Bourgogne-Franche-Comté e Grand Est; na Alemanha, o norte do Reno-Vestefália; e no Japão, a zona de Hokkaido.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, mas já se espalhou por mais de 100 países e territórios. No total, são já mais de 114 mil os infetados, mas 64 mil já recuperaram da doença. Pouco mais de quatro mil não resistiram.

Itália é o segundo país mais afetado fora da China, com 9.172 casos confirmados e mais de 450 mortes associadas. Cerca de 720 pessoas conseguiram recuperar. O país está nesta altura de quarentena.