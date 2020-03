Coronavírus. Sintomas podem demorar 5 dias a chegar e 4 metros é a distância segura

"Estas estimativas implicam que, com pressupostos conservadores, 101 em cada dez mil casos desenvolverão sintomas durante 14 dias de monitorização ativa ou quarentena, o que apoia as recomendações atuais" dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) para monitorizar ativamente os pacientes durante 14 dias após exposição assumida ao novo coronavírus, refere o estudo publicado na revista “Annals of Internal Medicine”.

Com base nos dados disponíveis, foi estimado que o período mediano de incubação da Covid-19 é de 5,1 dias e que 97,5% dos doentes terão desenvolvido sintomas no prazo de 11,5 dias após a infeção.

Uma equipa de investigadores da Escola de Saúde Johns Hopkins Bloomberg , nos Estados Unidos, analisaram notícias, relatórios de saúde pública e comunicados de imprensa de 50 províncias, regiões e países fora da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da doença, para estimar a duração do período de incubação, o tempo da exposição e o início de sintomas do SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença Covid-19.





Vírus pode sobreviver no ar durante 30 minutos, resistir durante dias em cima de determinadas superfícies e pode deslocar-se pelo ar numa distância que pode chegar aos 4,5 metros.





Esta é uma distância acima dos 1 a 2 metros recomendados como distância segura.

As conclusões constam de um estudo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Província de Hunan, divulgadas pelo jornal chinês South China Morning Post (SCMP).

Na sua base está a análise a um caso concreto que se registou a 22 de janeiro, num autocarro que efetuava um percurso de longa distância e onde seguia um paciente infetado com Covid-19. Segundo o epidemiologista que liderou a investigação, esse doente não interagiu com nenhum dos outros passageiros e, no entanto, terá infetado oito das pessoas que seguiam a bordo, inclusivamente algumas que estavam a 4,5 metros de distância do seu lugar.

“Podemos confirmar que, num ambiente fechado com ar condicionado, a distância de transmissão do novo coronavírus deverá ser maior do que a distância habitualmente considerada de segurança”, pode ler-se no estudo citado pelo jornal.

A mesma investigação revela que o vírus presente em gotículas pode sobreviver dois a três dias em superfícies de materiais como vidro, metal, plástico ou papel. Contudo, essa duração depende de algumas condições, como o tipo de superfície e a temperatura: os 37.º são apontados como a temperatura ótima para a sobrevivência deste tipo de coronavírus.