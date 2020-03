Coronavírus. Itália suspende pagamento de hipotecas devido a surto

A Itália vai suspender os pagamentos de hipotecas devido ao novo coronavírus (Covid-19) e ao impacto que tem provocado no país.

“Sim, vai ser esse o caso para indivíduos e famílias”, disse Laura Castelli, vice-ministra da Economia de Itália, em entrevista à Radio Anch'io, quando questionada sobre essa possibilidade.

Entretanto, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, estendeu as medidas de contenção do novo coronavírus a todo o país e aos seus 60 milhões de habitantes, depois de no domingo ter colocado em quarentena 14 províncias. A medida entra em vigor esta terça-feira e vai durar pelo menos até 3 de abril.

Só serão autorizadas viagens de trabalho em situações urgentes ou por razões de saúde.

Segundo o último balanço, a Itália tem registo de 463 mortos e 9.172 infetados e 724 pacientes recuperaram.

A grande maioria dos casos de contágio e de mortos concentra-se na região da Lombardia, seguida da região de Emília-Romanha.