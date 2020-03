NBA, MLS, MLB e NHL restringem acesso aos balneários

As Ligas norte-americanas de basquetebol (NBA), futebol (MLS), basebol (MLB) e hóquei no gelo (NHL) decidiram restringir, indefinidamente, o acesso aos balneários aos jogadores e membros do "staff" indispensáveis das respetivas equipas, devido ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado conjunto, as quatro organizações explicaram que a decisão foi tomada "após consulta com especialistas em doenças infecciosas e saúde pública" e com base nos "problemas que podem estar associados a contacto próximo em situações de pré- e pós-jogo". Os media também não terão acesso aos balneários.

"Estas mudanças temporárias entrarão em efeito nos jogos e treinos de terça-feira. Continuaremos a monitorizar de perto a situação e daremos quaisquer passos necessários para manter um ambiente seguro e hospitaleiro", pode ler-se no comunicado.

Os Estados Unidos da América registam 729 casos positivos de contágio pelo novo coronavírus. Até agora, morreram 27 pessoas.

Coronavírus em Portugal





Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.