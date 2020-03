Meia Maratona de Lisboa adiada devido ao coronavírus

A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, agendada para dia 22 de março, foi adiada devido ao surto de coronavírus em Portugal. A informação foi avançada à Renascença pelo presidente do Maratona Clube de Portugal.

Carlos Moia confirmou que a prova, que atravessa a ponte 25 de Abril, foi reagendada para 5 e 6 de setembro.

De acordo com a mesma fonte do Maratona Clube de Portugal, a corrida vai realizar-se com os mesmos 16.500 inscritos na meia maratona e os 14 mil na mini maratona (10 quilómetros).