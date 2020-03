VAR, Plata e coronavírus

As críticas de Pinto da Costa à arbitragem de Artur Soares Dias, o possível adiamento do campeonato português devido ao coronavírus e o interesse do Sporting em manter Plata são os principais destaques dos jornais desportivos.

O jornal "O Jogo" faz manchete com as declarações do presidente dos dragões, "Conselho de Arbitragem está perplexo com Artur Soares Dias", pode ler-se, em relação ao jogo entre FC Porto e Rio Ave.

"A Bola" destaca o coronavírus. "Liga em suspenso", escreve o diário. Covid-19 deve obrigar ao adiamento do campeonato ou a jogos à porta fechada.

Já o "Record" dá maior destaque a Gonzalo Plata. O Sporting recusa sondagens pela jovem promessa e quer segurar o jogador. "Plata é aposta", pode ler-se.

A contratação de Pedrinho por parte do Benfica, o adiamento do futebol italiano devido ao coronavírus e as declarações de António Salvador são outros destaques.