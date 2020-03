Paragem do campeonato devido ao coronavírus continua em equação

A decisão de fechar as portas dos estádios nos campeonatos nacionais de futebol (I e II Ligas e Campeonato de Portugal) pode alterar-se nos próximos dias, seja para parar a competição ou avançar para outras decisões compatíveis com as necessidades de combate à propagação do novo coronavírus. Esta é a convicção de João Pedro Mendonça, presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.



O profissional de saúde esteve reunido, na Cidade do Futebol, com os vários agentes desportivos, para tomar uma posição perante o "problema gravíssimo" do Covid-19. Em declarações a Bola Branca, João Pedro Mendonça sublinha que a medida de realizar todos os jogos à porta fechada "era incontornável" e revela que a análise da situação será feita "dia a dia". A suspensão dos campeonatos mantém-se em equação.

"Em última instância, se calhar, poderá ter de ser tomada essa decisão [de parar o campeonato], mas, neste momento, é sempre prematuro estarmos a adivinhar o que vai acontecer. Os jogos serão à porta fechada se, até ao final da semana, não se verificarem mais acontecimentos que tornem isto ainda pior. Ou seja, que tenham de ser tomadas medidas ainda mais restritivas, o que era péssimo, mas que, face à situação, têm sempre de ser encaradas. Vamos ver o que acontece e adequar as medidas. Mas temo que a perspetiva não seja animadora", assume o presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.

João Pedro Mendonça revela que se "puseram algumas hipóteses" e enumera-as: "Uma delas era seguir o conselho da Direção-Geral de Saúde, que passa por não permitir a realização de eventos com mais de cinco mil espetadores e colocar o resto à porta fechada. Depois de ouvir esta comissão e os órgãos dirigentes do país, chegaram à conclusão de que os jogos teriam de ser feitos à porta fechada para prevenir a saúde das pessoas, porque a situação está a tomar contornos complicados."