​Lourenço Pinto anuncia suspensão de mais de mil jogos por semana

Lourenço Pinto explica, ainda, que a decisão da paragem de todos os campeonatos sob a égide da Associação de Futebol do Porto poderá ser alargada. “A Associação de Futebol do Porto, em nome da prevenção e da defesa da saúde pública, tomou esta medida cautelar, suscetível de poder de algum modo evitar a propagação do vírus. A direção da AF Porto deliberou suspender todos os jogos de todas as categorias de futebol e futsal até ao dia 22, ficando reservado o dia 23 para uma reunião com os clubes a fim de analisar a situação e verificarmos se será possível ou não na semana seguinte realizar alguns jogos á porta fechada ou suspendê-los totalmente”, detalha o presidente da Associação de Futebol do Porto.

Os jogos dos campeonatos distritais do Porto vão estar suspensos até ao próximo dia 23 . A medida implica a paragem de 40 mil atletas e mil jogos por semana. O impacto é explicado por Lourenço Pinto, presidente da Associação de Futebol do Porto. “Tendo em conta que esta área está bastante afetada todas as medidas são necessárias para que o vírus não se propague. A prevenção é o meio adequado para que a situação não piore”, sustenta o dirigente, em entrevista a Bola Branca .

Público nos campeonatos não-profissionais da FPF

Há equipas da Associação de Futebol do Porto que participam em campeonatos nacionais que vão ter público nos estádios. É o caso das equipas que jogam no campeonato de Portugal e que terão as portas abertas até um número de 5 mil espectadores no recinto desportivo.

Lourenço Pinto lembra que essa decisão é da Federação e não esconde preocupação. O presidente da Associação de Futebol do Porto defende que os jogos desses campeonatos deveriam ser adiados. “Até cinco mil pessoas é um número elevado. Mas cada um pensa à sua maneira. A Federação terá dados necessários para decidir em conformidade. Nós não aceitamos um pavilhão com 500 pessoas ou um campo com cinco mil. É muita gente e há que evitar essa situação. E penso com toda a responsabilidade que adiar os campeonatos uma ou duas semanas não trará grandes consequências económicas, nem sociais, nem desportivas. Há sempre tempo para repor a situação e o que se perde no adiamento ganha-se em maior quantidade no bem público e na saúde das pessoas que é um bem supremo”, enfatiza.