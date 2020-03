Liga esclarece quem pode estar num jogo à porta fechada

A Liga anunciou, em comunicado, quem poderá estar presente nos estádios que receberão os jogos à porta fechada e proibe que crianças acompanhem os jogadores na entrada das equipas em campo.

As decisões foram tomadas numa reunião de emergência, na Cidade do Futebol, com a presença da Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes, Comissão delegada das Associações, Sindicato de Jogadores, Associação de Árbitros, Associação Nacional de Treinadores e Associação Nacional de Médicos.



O acesso aos estádios estará limitado a jogadores, equipas técnicas e de arbitragem, direção dos clubes. Para além disso, é permitida a entrada no máximo de 100 pessoas com funções técnicas relacionadas com a organização do jogo, como apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, ativações de campo, pessoal de limpeza e piquetes.

Delegados da Liga, delegados das equipas, diretores de Campo, diretores de segurança e diretores de imprensa com funções em jogo, médico do controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada, bem como elementos da Liga, também podem marcar presença.



Também é permitido o acesso a jornalistas e elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos.

A realização das conferências de imprensa de pré e pós jogo estão pendentes da decisão dos clubes. A Liga esclarece ainda que mantém a suspensão do cumprimento de mão entre os jogadores no início da partida e não é autorizada a companhia de crianças na entrada das equipas.

"A situação continuará a ser monitorizada, sofrendo alterações - ampliando ou diminuindo as medidas - caso se justifique, seguindo sempre as instruções da DGS e do Governo", pode ainda ler-se na nota.