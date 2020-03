Jogos à porta fechada em Portugal a partir desta jornada

Os jogos da I e II Liga vão ser disputados à porta fechada, a partir da jornada, confirmou a Renascença, devido à propagação do vírus Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol revela que a decisão foi tomada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, constituído ainda pela Liga de Clubes, Comissão delegada das Associações, Sindicato de Jogadores, Associação de Árbitros, Associação Nacional de Treinadores e Associação Nacional de Médicos.

Todos os jogos da I e II Liga decorrerão à porta fechada a partir desta jornada, sem data definida para o fim da decisão. No entanto, os jogos do Campeonato de Portugal e divisões distritais decorrem à porta aberta, mas "não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde", segundo pode ler-se na nota.

As partidas de futsal vão também decorrer à porta fechada, assim como estão suspensas todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal até ao dia 28 de março.

A decisão é tomada de acordo com o plano de contingência, divulgado na noite de segunda-feira. Marta Temido, ministra da saúde, sugeriu que "eventos de mais de cinco mil pessoas em espaços abertos fossem suspensos ou adiados".

Os clubes estão, neste momento, a tentar esclarecer, junto da Liga, todas as questões relacionadas com a organização dos jogos. Desde a presença dos jornalistas para a cobertura dos eventos, até ao policiamento, há uma série de questões levantadas por esta situação de exceção. Existia ainda a possibilidade dos jogos serem adiados, uma opção que não foi tomada pela Liga.

Neste fim-de-semana, em causa estão os jogos Rio Ave-Paços de Ferreira, Portimonense-Gil Vicente, Marítimo-Vitória de Setúbal, Benfica-Tondela, Vitória de Guimarães-Sporting, Santa Clara-Sporting de Braga, Desportivo das Aves-Belenenses, Boavista-Moreirense e Famalicão-FC Porto.

A decisão surge no mesmo dia em que a liga espanhola também anunciou jogos à porta fechada para as próximas duas jornadas.

Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de contágio pelo Covid-19 em território nacional.

A DGS, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.