Helton Leite volta a ser eleito melhor guarda-redes do mês

Helton Leite voltou a ser eleito o melhor guarda-redes do mês da I Liga, numa votação de todos os treinadores do campeonato.

O guarda-redes do Boavista soma o segundo prémio consecutivo, depois de também ter sido eleito em janeiro. Helton somou 20,51% dos votos.

O brasileiro superou Vlachodimos, do Benfica, no segundo lugar, com 18,80%, seguido de Agustín Marchesín, do FC Porto, com 16,24%. O guarda-redes argentino venceu os prémios referentes a agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Helton Leite não sofreu golos em dois dos cinco jogos que realizou em fevereiro.