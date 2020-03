O Farense empatou na visita ao Leixões, por 1-1, esta segunda-feira, e permitiu que o Nacional se isolasse na liderança da II Liga.

João Graça adiantou os matosinhenses, aos 46 minutos, mas Ryan Gauld empatou a contenda, ao minuto 84.

Com este resultado, o Farense passa a somar 48 pontos, menos dois que o Nacional, com que partilhava o primeiro lugar à entrada para a jornada 24. O Leixões encontra-se no nono lugar, com 33 pontos.