Coronavírus. Portimonense suspende todas as atividades desportivas

O Portimonense, clube, anunciou, esta segunda-feira, que decidiu suspender, temporariamente, todas as suas atividades desportivas, devido ao surto do novo coronavírus, que tem afetado a cidade de Portimão.

Há dois estabelecimentos de ensino fechados, em Portimão, o que resulta em 1.800 alunos sem aulas, devido ao Covid-19. Em comunicado, no site oficial, o Portimonense revela que "conta entre as suas largas centenas de atletas vários jovens e crianças que frequentam as escolas da cidade entretanto encerradas".

"Sem alarmismos desnecessários mas convictos das nossas responsabilidades, esta [suspensão de das atividades desportivas do clube] é, nesta altura, a decisão que melhor protege os nossos jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus. Contamos em breve, em função da evolução dos dados disponíveis, fornecer informações atualizadas sobre as nossas atividades", pode ler-se, no comunicado do clube.

A decisão não se estende à SAD do Portimonense, responsável pela equipa principal de futebol.



Coronavírus chegou a Portugal

Esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos confirmados de contágio pelo Covid-19 em território nacional, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda. Embora os doentes estejam "clinicamente estáveis", há uma paciente que inspira maiores cuidados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A DGS, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.