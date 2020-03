Clubes pequenos "serão os mais prejudicados" pelos jogos à porta fechada

O especialista em economia Camilo Lourenço considera que a realização dos jogos da 25.ª jornada da I Liga à porta fechada, na sequência das recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus, vai penalizar especialmente os clubes de menor dimensão.



Em declarações a Bola Branca, Camilo Lourenço aponta que "não há dados globais dos valores que os clubes podem perder", devido à medida imposta pela Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol.

"Aqui o ponto são os clubes mais pequenos, que não têm grandes contratos de receitas de transmissão televisiva e que não têm grandes receitas de patrocínio nos jogos. Para esses, faz diferença, nomeadamente alguns pequenos que têm feito algumas surpresas nos últimos meses. Que são aqueles que conseguem encher os seus estádios, e onde a receita de bilheteira faz diferença. Portanto, não veremos os grandes clubes os mais afectados, mas sim os clubes mais pequenos, que precisam da receita de bilheteira", afirma o especialista.

Camilo Lourenço defende que os jogos deveriam ter sido adiados, como foi decretado em Itália. Continuar o campeonato com jogos à porta fechada não defende os interesses do futebol, no seu todo.

"No desporto, os espectáculos desportivos existem para ter público. Esse público é parte integrante do espectáculo. Eu não consigo perceber a ideia peregrina de se fechar estádios e realizar jogos. O Cristiano Ronaldo fingiu no último jogo da Juventus que estava a cumprimentar os adeptos, aquilo é a essência não só do futebol mas de todo o desporto. Nada disto vive sem adeptos, nada disto vive sem bruás e palmas. Mais valia terem equacionado a suspensão dos jogos durante algumas semanas, em vez de tomarem uma decisão destas", conclui.