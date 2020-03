Braga suspende todas as atividades dos escalões de formação

O Sporting de Braga comunicou, esta terça-feira, a suspensão de todas as atividades desportivas dos escalões de formação do futebol, até aos sub-13 (inclusive), e das restantes modalidades do clube.

No site oficial, o clube minoto salientou que "continuará a monitorizar a evolução do surto Covid-19, em total sintonia com as autoridades competentes, e prestará novas informações assim que tal se justificar".

"A atividade em instalações desportivas que tenham sido interditadas pelas autoridades responsáveis também estará sujeita a interrupção, até indicação contrária", acrescentou o Braga, que também anunciou o encerramento das atividades lúdicas das escolas de natação e a suspensão das atividades do programa "SC Braga Fit".



Coronavírus em Portugal

Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.