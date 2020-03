Braga confirma norma que proíbe falar de arbitragens

Apelo aos outros 17 clubes

O emblema arsenalista vai mais longe e deixa o apelo para que todos os outros clubes tomem a mesma medida.

"O Braga assume a sua posição num processo em prol da pacificação do ambiente em torno dos árbitros e respeitará tal decisão de forma incondicional e sem qualquer recuo, incitando todos os clubes e todas as entidades, com a FPF e a Liga à cabeça, para que se associem a esta iniciativa e possam dar origem a uma vaga de fundo para a criação de uma nova era na história do futebol português", pode ler-se.

"É fundamental e premente que os Clubes se manifestem, que a Liga seja taxativa e que a Federação e os seus órgãos também saibam expressar, de forma clara, de que lado se posicionam e se têm a coragem de aproveitar esta oportunidade única para que, de uma vez por todas, o nosso futebol e o nosso desporto evoluam para outro patamar", acrescenta.

Reunião urgente

O Braga deixa ainda o apelo para que o Governo, Liga de Clubes e Federação Portuguesa de Futebol organizem uma reunião, de caráter urgente, para que se cumpra o "período de tréguas" às arbitragens que o emblema sugere.

"É decisivo que Governo, FPF e Liga estejam concertados e que promovam, com caráter de urgência, uma reunião alargada com todos os clubes a fim de se estabelecer um compromisso -se não imediato com vista à próxima época – para um período de tréguas generalizado e que deve também procurar sensibilizar os responsáveis máximos pelo espaço mediático português", pode ainda ler-se.