AF Porto suspende todas as competições

A Asssociação de Futebol do Porto suspendeu todos os jogos de todas as competições de futebol e futsal, de ambos os géneros e escalões, até 23 de março. Em comunicado, a AF Porto justifica que a decisão com o facto do surto epidémico do novo coronavírus ter "particular incidência" no Norte do país, na área de jurisdição da associação.

Os clubes de Felgueiras e Lousada, os concelhos com mais casos identificados, pertecem a AF Porto. Desta forma, a associação procura contribuir para a contenção da propagação do vírus.

A AF Porto é a maior associação de futebol do país, em número de associados.