AF Aveiro suspende todos os jogos oficiais

A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) anunciou, esta terça-feira, a suspensão de todos os jogos oficiais de futebol, futsal e futebol de praia até ao dia 23 de março.

Em comunicado, no site oficial, o organismo, que considera que "a defesa da saúde pública é uma tarefa de todos", justifica a decisão com a necessidade de "contenção da propagação" do novo coronavírus, dado que a prática desportiva "implica a interação e contacto de todos os intervenientes, propiciando o contágio", que também pode acontecer "no público que assiste aos jogos".

Por isso, a AFA deliberou, além da medida acima referida: suspender os treinos de todas as seleções distritais, do curso de treinadores, de ações de formação e demais atividades em curso; comunicar aos clubes seus associados que, no mesmo período, devem suspender a realização de treinos de todos os seus atletas e de outras actividades, incluindo jogos não oficiais; criar um grupo de trabalho de acompanhamento da situação, de forma a propor as medidas a adoptar a partir de 23 de março; solicitar aos clubes e demais agentes desportivos que apenas se desloquem aos seus serviços administrativos "em caso de extrema necessidade, assim determinada após contacto com os serviços administrativos"; determinar um reforço do atendimento aos clubes.

Já esta terça-feira, a AF Braga anunciou a suspensão de toda a atividade desportiva e, em declarações a Bola Branca, o presidente da AF Porto, Lourenço Pinto, revelou que seriam suspensos mais de mil jogos por semana.

Coronavírus em Portugal

Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.