Tottenham de Mourinho sofre goleada e diz adeus à Champions

O Tottenham, treinado pelo português de José Mourinho, disse adeus à Liga dos campeões, esta terça-feira, com uma derrota, por 3-0, no terreno do Leipzig, a contar para a segunda mão dos oitavos de final.

Na primeira mão, em casa, os ingleses tinham perdido por 0-1, pelo que precisavam, agora, de vencer na Alemanha. Em vez disso, saíram vergados da RedBull Arena, com o primeiro golo a ser marcado logo aos 10 minutos, por Sabitzer. Ao minuto 21, o capitão do Leipzig voltou a fazer o gosto ao pé e arrumou a eliminatória.

O Tottenham nunca conseguiu superiorizar-se ao Leipzig e o golo de Forsberg, aos 87 minutos, veio apenas confirmar que os alemães foram, durante os 180 minutos de jogo, a equipa mais forte da eliminatória.

O Leipzig está nos quartos de final da Champions, pela primeira vez na sua história. O Tottenham passa de finalista a eliminado logo nos "oitavos", com a quarta derrota (mais dois empates) dos últimos seis jogos.