Presidente do Olympiacos infetado com coronavírus

Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos e também dono do Nottingham Forest, anunciou, nas redes sociais, que está infetado com o vírus Covid-19.

"O mais recente vírus 'visitou-me' e sinto-me obrigado de informar o público. Sinto-me bem, a tomar todas as medidas necessárias e a seguir as instruções dos médicos. Aconselho todos os cidadãos a fazer o mesmo. Desejo a todos rápidas melhoras", pode ler-se, numa breve nota publicada pelo próprio.

O Olympiacos, da Grécia, é orientado pelo português Pedro Martins e conta com Bruno Gaspar, Rúben Semedo, Cafú e José Sá no plantel.

O Nottingham Forest, do segundo escalão inglês, também conta com quatro portugueses no plantel: João Carvalho, Tiago Silva, Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo.

De acordo com a imprensa inglesa, Marinakis esteve no City Ground, estádio do Nottingham Forest, a assistir ao jogo contra o Milwall.