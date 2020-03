Portugueses sem público. Olympiacos-Wolves realiza-se à porta fechada

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que o encontro entre Olympiacos, treinado por Pedro Martins, e Wolverhampton Wanderers, de Nuno Espírito Santo, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, vai realizar-se à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado, a UEFA explica que a ausência de público das bancadas foi determinada "após decisões tomadas pelas autoridades relevantes, relacionadas com medidas referentes ao coronavírus Covid-19".

No site oficial, o Wolverhampton informou que procederá ao reembolso do valor dos bilhetes. A partida realiza-se na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Karaiskakis, em Atenas, na Grécia.

Além dos dois treinadores, Portugal tem forte representação nos plantéis de ambas as equipas: José Sá, Rúben Semedo e Cafú no Olympiacos, e Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Flávio Cristovão, Pedro Neto, Daniel Podence (comprado aos gregos em janeiro) e Diogo Jota no Wolves.

A Grécia regista 84 casos confirmados de infeção pelo Covid-19.

Já esta segunda-feira, a UEFA tinha, também, confirmado que o duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, se realizaria à porta fechada.

Coronavírus em Portugal





Em Portugal, esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos confirmados de contágio pelo Covid-19, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda. Embora os doentes estejam "clinicamente estáveis", há uma paciente que inspira maiores cuidados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A DGS, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.