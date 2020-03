Klopp é fã confesso de João Félix. "É um super jogador"

Jurgen Klopp não tem dúvidas de que João Félix será uma das armas mais perigosas de que o Atlético de Madrid disporá, para tentar aguentar a vantagem que leva para Anfield Road, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na antevisão ao jogo, o treinador do Liverpool não conteve a admiração que sente pelo jovem português e indicou que espera um João Félix "muito intenso", mesmo tendo este regressado recentemente de lesão.

"É um super jogador. É muito jovem e muito talentoso. Com a velocidade, a criatividade e o cérebro futebolístico que ele tem, pode causar-nos problemas. Vimos o último jogo do Atlético de Madrid e ele esteve muito intenso, mesmo depois de ter estado algum tempo lesionado", justificou Klopp, que chegou mesmo a soltar um "uau" enquanto descrevia o jovem.



O regresso de João Félix representa, no entender de Klopp, a possível adoção de algumas nuances ofensivas diferentes, por parte do Atlético de Madrid, em relação ao jogo da primeira mão, no Wanda Metropolitano.

No entanto, o treinador alemão confia que os seus jogadores estarão preparados para manter os espanhóis "ocupados em áreas onde eles não querem estar ocupados".

Coronavírus pode salvar Atlético do inferno de Anfield

Klopp mostrou estar convicto de que uma das maiores forças do Liverpool para virar esta eliminatória passa pelo ambiente que a casa dos "reds" consegue produzir e pela forma como isso afeta os jogadores em campo.

Nesse sentido, o treinador do Liverpool afirmou que são poucos os jogadores do Atlético de Madrid que "jogaram num estádio com o ambiente de Anfield", pelo que isso representa uma vantagem para os visitados.

Questionado sobre se o atual panorama do surto epidémico de coronavírus pode levar à realização do jogo à porta fechada, Klopp procurou abordar outro ângulo da questão.

"O problema com os jogos de futebol é que, se as pessoas não estão nos estádios, são capazes de estar juntas em espaços fechados a ver o jogo. Neste caso, não sei o que é melhor", referiu, sem deixar de acrescentar que vai respeitar qualquer decisão que seja tomada sobre esta matéria.

O Liverpool-Atlético de Madrid tem início marcado para quarta-feira, às 20h00.