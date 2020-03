Jesus deve ficar no Flamengo, mas não recusaria a seleção brasileira

Jorge Jesus deu a entender, em entrevista à "FOX Sports", no Brasil, que vai ficar no Flamengo até ao final da época 2020, o que implica uma renovação de contrato, visto que o atual termina em maio.

"Garantidamente que foi o melhor ano da minha carreira, mas 2020 quero que seja ainda melhor, até ao fim. A pessoa que me trouxe para o Brasil já teve reuniões com o Flamengo e acho que se vai resolver. Mas quem perde mais? O clube nunca perde, seja o treinador que for", revela.

Apesar de terminar o contrato dentro de dois meses, Jesus revela que não tem data limite para resolver a situação: "Não tenho uma data, estou à espera, o meu agente vai chegar em breve ao Brasil", diz.

Jorge Jesus já foi associado ao cargo de selecionador brasileiro e o próprio admite que são poucos os treinadores do mundo que recusariam treinar a seleção canarinha.

"Qual é o treinador do mundo que não aceitaria treinar a seleção do Brasil? Ou o Flamengo? Há muito poucos", termina.