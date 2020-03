Equipa do Olympiacos retida por causa do coronavírus

A equipa do Olympiacos está retida no centro de treinos depois do presidente do clube ter sido diagnosticado com coronavírus.

Na formação grega figuram os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Cafú e Bruno Gaspar, para além do treinador Pedro Martins. A confirmação foi dada pelo técnico, em entrevista à RTP, que anuncia que a equipa será submetida ao teste do coronavírus.

O Olympiacos recebe o Wolverhampton, na quinta-feira, para a Liga Europa.

Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos e também dono do Nottingham Forest, anunciou, nas redes sociais, que está infetado com o vírus Covid-19.

"O mais recente vírus 'visitou-me' e sinto-me obrigado de informar o público. Sinto-me bem, a tomar todas as medidas necessárias e a seguir as instruções dos médicos. Aconselho todos os cidadãos a fazer o mesmo. Desejo a todos rápidas melhoras", pode ler-se, numa breve nota publicada pelo próprio.