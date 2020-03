Desporto italiano pára até 3 de abril devido ao coronavírus. Seria A interrompida até nova ordem

Veja também:

O Comité Olímpico Nacional de Itália (CONI) ordenou suspender todas as "atividades desportivas de qualquer nível", incluindo o futebol, durante três semanas, até ao dia 3 de abril, devido ao surto do novo coronavírus. Pouco depois, a Liga italiana de futebol anunciou que a Serie A será interrompida, a partir de terça-feira, até ordem em contrário.

A decisão do CONI foi tomada após reunião com as federações de todos os desportos profissionais e coletivos e, mais tarde, confirmada pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que ordenou o estado de quarentena para todo o país, igualmente até ao dia 3 de abril.

"As competições internacionais, tanto para clubes como para equipas nacionais, não se enquadram na disponibilidade jurisdicional do Comité Olímpico Nacional Italiano e, portanto, não podem ser regulamentadas pelas decisões de hoje [segunda-feira]", ressalva o comunicado do CONI.

A Liga seguiu o exemplo. "Informamos que todos os jogos referentes ao campeonato italiano, a partir de 10 de março, estão suspensos e adiados para data indeterminada", decretou o organismo, em comunicado.

Itália é o segundo país do mundo mais afetado pelo Covid (ultrapassou o Irão esta segunda-feira), com 9.172 casos confirmados. Morreram 463 pessoas. Só a China, país de origem do surto, supera estes números.

Coronavírus em Portugal





Esta segunda-feira, subiu para 39 o número de casos confirmados de contágio pelo Covid-19 em território nacional, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda. Embora os doentes estejam "clinicamente estáveis", há uma paciente que inspira maiores cuidados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.