Bruno Fernandes e Dalot com jogo à porta fechada na Liga Europa

O jogo de quinta-feira da Liga Europa de futebol entre os austríacos do LASK e os ingleses do Manchester United irá realizar-se sem a presença de público nas bancadas, devido ao surto do Covid-19.

O governo austríaco anunciou hoje uma série de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, entre as quais a proibição de eventos em que participem mais de 500 pessoas, ou a determinação que os mesmos sejam à porta fechada.

Para o jogo de quinta-feira, da primeira mão dos oitavos de final, foram vendidos 14.000 bilhetes.

Este jogo é o sexto das competições de clubes que decorrerá à porta fechada, depois de hoje as autoridades da Catalunha terem anunciado igual medida para o embate da Liga dos Campeões entre FC Barcelona e Nápoles, em 18 de março.

Na segunda-feira, a UEFA comunicou também que os jogos da Liga dos Campeões entre Valência e Atalanta, hoje, e Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, na quarta-feira, serão igualmente sem público.

Da Liga Europa, os jogos entre Inter Milão e Getafe e Olympiacos e Wolverhampton serão também sem público nas bancadas.