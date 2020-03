Barcelona-Nápoles joga-se à porta fechada

O jogo entre Barcelona e Nápoles, marcado para a próxima quarta-feira, dia 18, vai ser jogado à porta fechada, devido à propagação do coronavírus.

A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, depois de uma reunião entre a direção do clube e o governo da Catalunha. No final da reunião, o secretário-geral do desporto da Catalunha, Gerard Figueras, anunciou a decisão.

Atualmente, há 101 casos confirmados na Catalunha. Toda a Itália está em quarentena a partir desta terça-feira.