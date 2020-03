“Todas as medidas que sejam restringir as escolas fazem bastante sentido”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que "todas as medidas que sejam de restringir as escolas fazem bastante sentido", como forma de combater a propagação do coronavírus.

Em causa está a hipótese de antecipar as férias escolares, uma medida defendida pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares.

Já sobre a recomendação do Governo para o cancelamento de eventos com elevado número de participantes, o professor universitário considera que "o Governo devia ser mais forte nessa determinação".

Entendimento diferente tem o socialista Fernando Medina. O autarca considera que a recomendação do Governo equivale a uma proibição e diz que, enquanto presidente da Câmara, a autarquia está acompanhar de perto a situação e que vários eventos têm sido cancelados ou adiados.

Destacou ainda o encerramento de dois espaços públicos - a Piscina do Bairro da Boavista e a Biblioteca de Marvila - por terem sido frequentadas por pessoas com ligações à escola de Amadora onde foi identificado um caso de Covid-19.